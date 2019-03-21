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В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы
Сегодня утром под обстрел попала расположенная в Петровском районе неподконтрольного Украине Донецка школа № 116, в результате чего зафиксированы повреждения здания учреждения. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Директор школы Ирина Сташевская отметила:
«Сегодня где-то в 8:00 — 8:10, когда прозвенел звонок на урок, и дети разошлись по кабинетам, начало сильно греметь. Мы сразу же эвакуировали детей в безопасные места. Всего в школе в это время находились порядка 100 детей. Потом к нам приехали сотрудники МЧС и проверили территорию, они обнаружили под окном школы снаряд».
В самом здании были зафиксированы повреждения кровли и стены. Учебный процесс приостановлен, а учащиеся после эвакуации отправлены по домам. Информации о пострадавших нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, дети, школа, эвакуация, обстрел
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