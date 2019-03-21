«Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя

21.03.2019 08:00

На неподконтрольной Украине части луганщины мирные жители устроили бунт из-за преступления членов НВФ «ЛНР». Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на информированные источники.

На своей странице в соцести Штефан уточнил, что к скандалу привело убийство мирного жителя. Он пишет:

«Небратья случайно застрелили местного пастуха, который на поле пас стадо. Недолго думая, ватрушки скрыли последствия преступления, закопав тело в лесополосе».

При этом он отмечает, что убийство совершили члены НВФ из 4-й ОМСБр «ЛНР» «народной милиции». Источник отмечает, что местные жители не спустили представителям НВФ преступление с рук и устроили масштабные митинги перед зданиями, в которых располагаются главари ОРЛО. Штефан добавил:

«При помощи кинологов тело пастуха было найдено, установлены убийцы. Арестованы двое оккупантов, который сейчас пребывают за решеткой в местной комендатуре».

Источник: https://donpress.com