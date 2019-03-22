Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление

22.03.2019 19:23

Оккупанты не на шутку испугались новых БПЛА украинской армии и "пошли в наступление" угрозами. Так, в "командовании ДНР" "предостерегли" армию Украины от применения мощных ударных беспилотных комплексов Bayraktar, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Telegram-канал Makarenko.Live.

Паника началась у боевиков "молодой республики" после многочисленных сообщений в СМИ об успешных испытаниях турецкого ударного беспилотника, на которых присутствовал президент Украины Порошенко. Официальный представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что если Украина применит против боевиков "Народной милиции" Bayraktar, террористы БПЛА уничтожат его средствами ПВО.