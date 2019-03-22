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Архив - Донецкая область

Боевые действия на Донбассе усиливаются, бьют минометы, есть потери

22.03.2019 08:40
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Боевые действия на Донбассе усиливаются, бьют минометы, есть потери

21 марта российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм.
Также российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает avdeevka.city.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера дважды обстрелял защитников Украины:
- из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе населенного пункта Широкино;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов позиций ОС:
- из минометов калибра 82 мм , вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный;
- из минометов калибра 82 мм , станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4;
- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Южное;
- из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе села Крымское;
- из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станице Луганской.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых оккупантов. Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.
С начала текущих суток, 22 марта, противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1 - с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один защитник Украины получил ранения. Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.



Теги: Донбасс, боевые действия, потери, обстрелы, минометы
 
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