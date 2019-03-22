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Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

22.03.2019 12:44
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Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Россия оказалась в очень плохом положении, потому что из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма заслужила ненависть Украины, которой сейчас ничто не мешает иметь баллистические ракеты. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко, передают Донецкие новости.
«Те, кто организовывал войну в 2014 году (подготовка началась еще в 2008 году) рассчитывали на то, что 600 тысяч жителей Донбасса, те, кто работал в шахтах, получив оружие, пойдут дальше. Но оказалось, что жители Донбасса привыкли к своей земле, у них одна мысль, что он из Макеевки, из Красного Луча или Луганска. Почему он должен идти "освобождать" Запорожье или Харьков?! Поэтому тот план не удался. Но Крым и Донбасс остаются способом давления на Украину», – считает Небоженко.
По его мнению, сейчас в России столкнулись с неожиданностью, о которой никто не подозревал еще в 2014 году. «Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то ее нашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, что получили под боком, на расстоянии тысячи километров страну, которая их ненавидит, и у которой есть армия. Теперь в любой момент в Украине могут появится эти баллистические ракеты», – отмечает политолог.
«А дело в том, что "время подлета", это теперь любимое выражение Путина, когда он говорит про Украину, так, это время подлета от Украины – 10 минут. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить. Мы никогда не могли подумать, что Трамп и Путин разорвут этот договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет. Тот человек, который займет пост президента Украины и тайно подпишет договор с США о размещении этих ракет – это будет самый страшный враг Кремля. Но все будет происходить стремительно», – добавил эксперт.



Теги: Донбасс, война, Кремль, ненависть
 
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