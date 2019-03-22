Пушилин придумал новую схему хищения денег РФ: в Сети раскрыли, как главарь "ДНР" пользуется выборами в Украине

22.03.2019 16:41

Главарь террористов нашел новый способ заработка за счет избирательного процесса в Украине. "Главу ДНР" Дениса Пушилина уличили в новой схеме отмывания денег из бюджета "молодой республики".

Об очередном "флэшмобном попиле" денег Российской Федерации в ОРДЛО рассказали в Telegram-канале "КараулЪ", передает "Диалог.UA".

Автор публикации отмечает, что соратники Пушилина в вечном поиске способа обогащения, поэтому в "республике" назревает очередное мероприятие, за счет которого "власть" набьет себе карманы деньгами РФ. В частности, такое мероприятие пройдет уже 30 марта – автопробег фальсификации выборов в Украине. Террористы изрядно потрудились сделать красивую картинку, поэтому подготовили наклейки со спинерами на автомобили.

Однако такая акция вылезла главарю боевиков боком, ведь дончане, обращая внимание на машины с наклейками, думают, что это протест против выборов Пушилина.