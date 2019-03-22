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Архив - Донецкая область

Россия объявила охоту за американским дроном Global Hawk на Донбассе: "Путин доиграется..."

22.03.2019 11:12
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Россия объявила охоту за американским дроном Global Hawk на Донбассе: "Путин доиграется..."

Опубликованнаяинформационными агентствами новость по обнаружению ОБСЕ новейших российских систем радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" и "Тирадо-2" на оккупированном Донбассе активно комментируют в Интернете.

Эксперты разведсообщества "Информнапалм" подтверждают, что россияне вероятно задумали испытать свои комплексы в условиях боевых действий против американских беспилотников на Донбассе, передает dialog.ua.

При этом социальные сети активно комментируют появление новости и считают, что российские власти и лично Путин в ближайшем времени "могут доиграться". После падения над купированным Донбассом американских беспилотников RQ-4B Global Hawkу стоимостью $140 млн за единицу у Кремля могут начаться проблемы. "Путин доиграется. Причем игры сразу закончатся после падения на Донбассе первого американского дрона. Это ж не квадрокоптерная "пукалка" ОБСЕ, а тяжелый боевой беспилотник RQ-4 Global Hawk, стоимостью $140 млн за единицу", - пишут социальные сети.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, разведка, беспилотник
 
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