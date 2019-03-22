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Ситуация в пунктах пропуска днем 22 марта
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, пишут Донецкие новости.
По состоянию на день сегодня, 22 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
Анна: «9:59. Горловка. Машин на выезд до полиции 30 штук, сколько дальше не видно»;
Анна: «10:20. Горловка. Продвинулись на 30 машин, за полчаса»;
Анна: «11:25. Пешую не вижу но идет много людей в сторону Бахмута, и автобусы забитые. Машины – не двигаемся уже час. Горловка в сторону Бахмута»;
Ирина: «14:25. Горловка в Бахмут. Людей очень-очень много (далеко за туалетами), обратно тоже много, полная сетка».
КПВВ «Марьинка»:
Александр: «10:06. На "Каргилле" пеших в сторону Украины очень много»;
Ирина: «10:47. "Каргилл" движение 5-6 машин в час из общей очереди. В Курахово. Очередь наверху моста, льгота от первого туалета»;
Ольга: «12:07. Пешая "Каргилл" в сторону Украины. Много очень людей стоит. Я проехала только. Я с ребенком 6 месяцев домой возвращаюсь. Приехала в 8 утра, попросилась у пограничников. Стояла 4 часа»;
«Администратор»: «12:28. "Каргилл". Общая очередь машин до верха моста»;
Светлана: «13:05. "Каргилл". Пешая очередь человек 500±».
КПВВ «Новотроицкое»:
Александр: «10:13. Еленовка из Донецка с 5:00 (по местному времени, – ред.) движения вообще нет, ни льготной очереди, ни основной. Первое продвижение на пару машин было в 10:40 и снова стоим без движения»;
Андрей: «11:39. Еленовка в сторону Украины. Ужас. В льготной с 5 утра до 12:40 (по местному времени, – ред.)»;
Александр: «12:08. Новотроицк в Донецк 30 общая и 10 льготы»;
Наталья: «12:57. Стоим в Новотроицке в сторону Донецка. Впереди машин 30. Стоим уже полчаса. Боюсь думать, что там в Еленовке»;
Александр: «13:35. Еленовка на Донецк, очередь уходит за старый "ноль"»;
Наталья: «14:21. В Еленовке в сторону Донецка очередь далеко за сигаретный киоск. В Новотроицке простояли 1,5 часа».
КПВВ «Гнутово»:
«Администратор»: «12:27. Гнутово. Папа только что переехал на этот пост, говорит что основной машин 30, а льготы 7 машин на ДНР-посту. В сторону Мариуполя»;
Алик: «13:18. Октябрь в сторону Мариуполя: много, до магазина. Гнутово в Мариуполь – до ежей».
КПВВ «Станица Луганская»:
«Администратор»: «13:55. 13 ч. В Станицу дальше чем за вагончик. Из Станицы за автостанцию».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, машины, очередь, пункт пропуска
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