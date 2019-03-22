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Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
Политический аналитик, бывший народный депутат и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний считает, что если бы Российская Федерация хотела включить в свой состав самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", она бы уже это сделала.
Властям РФ на самом деле нужен контроль и возможность дестабилизировать Украину, благодаря "Л/ДНР" она может осуществить и то, и другое, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По словам собеседника, ситуация в нашей стране похожа на то, что происходит с Абхазией и Южной Осетией на территории Грузии и с Приднестровьем — на территории Молдовы.
"Россия не включает эти территории в свой состав, зато она полностью контролирует там ситуацию и делает невозможным интеграцию Молдовы в Евросоюз или ее объединения с Румынией. Россия заблокировала Молдове эти две возможности", — отметил экс-нардеп.
Доний подчеркнул, что Москва так же действует и в Украине. "Поэтому, если бы она хотела включить оккупированные части Донбасса в свой состав, она бы уже это сделала", — добавил аналитик.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, прогноз, ДНР, ЛНР
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