«Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО

22.03.2019 12:09

Сегодня утром в Донецкой области на пунктах пропуска, подконтрольных членам НВФ люди жалуются на огромные очереди на всех блокпостах. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, пишет ДонПресс.

Н Бахмутском направлении пешая очередь превышает 800 человек, автомобильная составляет 270 авто:

«По состоянию на 9.15 на блок посту 270 автомобилей, 70 автобусов, до 800 человек пешей очереди»

«Машины стоят! Пешая большая»

В то же время, на Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил льготная очередь в 5 рядов, движение слабое — 5−6 машин в час:

«Каргилл на выезд до верха моста льгота в пять рядов до моста»

«На 5−00 Каргил основная у подъема на мост, льгота пол основной»

«Тут ужас, что творится человек 500 с Донецка и на Украину»

«Каргил движение 5−6 машин в час из общей очереди»

В Еленовке на Мариупольском направлении очереди огромны и движения почти нет, по словам пользователей, пропускают только льготников

«На Еленовке машин до автостанции общей и льготной!»

«Еленовка на Мариуполь. основная за поворот (у остановки)…льгота писец. 200 метров до поворота

«На Еленовке стою на месте с 5:30. очередь до церкви. немного движется только льгота и конечно супер и супер мега льгота»

«Еленовка из Донецка с 5.00 движения вообще нет, ни льготной очереди, ни основной. Первое продвижение на на пару машин было в 10.40 и снова стоим без движения»

При этом на КПП «Гнутово» сегодня также много машин :

«Хочу написать о поездке вчера 21,03 на КПП Гнутово Приехали на пост 5,50(ДНР) там было машин 70 штук и столько льготы (это если кто там бывает в камышах) К открытию поста 7,30 очередь была уже конце села, Но меня возмущает не это, а совсем другое: я ездила чз этот пост 2018 году там была совсем другая обстановка, а именно: все пересекающие на машинах вели себя порядочно, а что сейчас сказать км сюда начали активно ездить перевозы и наглеть: один стоит в очереди и потом пропускает всю свою шайку перевозов впереди себя получается им плевать на людей которые не занимаются заработком денег, а просто едут семьи родственники по своим делам»

«Очень много машин»

На КПП «Станица Луганская» с утра достаточно большая очередь:

«05. 25 по Украине полный навес на станице в Луганск, фото очереди в банкомат»

«06.30 по Украине станица очередь за автовокзал»