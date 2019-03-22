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«Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
Сегодня утром в Донецкой области на пунктах пропуска, подконтрольных членам НВФ люди жалуются на огромные очереди на всех блокпостах. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, пишет ДонПресс.
Н Бахмутском направлении пешая очередь превышает 800 человек, автомобильная составляет 270 авто:
«По состоянию на 9.15 на блок посту 270 автомобилей, 70 автобусов, до 800 человек пешей очереди»
«Машины стоят! Пешая большая»
В то же время, на Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил льготная очередь в 5 рядов, движение слабое — 5−6 машин в час:
«Каргилл на выезд до верха моста льгота в пять рядов до моста»
«На 5−00 Каргил основная у подъема на мост, льгота пол основной»
«Тут ужас, что творится человек 500 с Донецка и на Украину»
«Каргил движение 5−6 машин в час из общей очереди»
В Еленовке на Мариупольском направлении очереди огромны и движения почти нет, по словам пользователей, пропускают только льготников
«На Еленовке машин до автостанции общей и льготной!»
«Еленовка на Мариуполь. основная за поворот (у остановки)…льгота писец. 200 метров до поворота
«На Еленовке стою на месте с 5:30. очередь до церкви. немного движется только льгота и конечно супер и супер мега льгота»
«Еленовка из Донецка с 5.00 движения вообще нет, ни льготной очереди, ни основной. Первое продвижение на на пару машин было в 10.40 и снова стоим без движения»
При этом на КПП «Гнутово» сегодня также много машин :
«Хочу написать о поездке вчера 21,03 на КПП Гнутово Приехали на пост 5,50(ДНР) там было машин 70 штук и столько льготы (это если кто там бывает в камышах) К открытию поста 7,30 очередь была уже конце села, Но меня возмущает не это, а совсем другое: я ездила чз этот пост 2018 году там была совсем другая обстановка, а именно: все пересекающие на машинах вели себя порядочно, а что сейчас сказать км сюда начали активно ездить перевозы и наглеть: один стоит в очереди и потом пропускает всю свою шайку перевозов впереди себя получается им плевать на людей которые не занимаются заработком денег, а просто едут семьи родственники по своим делам»
«Очень много машин»
На КПП «Станица Луганская» с утра достаточно большая очередь:
«05. 25 по Украине полный навес на станице в Луганск, фото очереди в банкомат»
«06.30 по Украине станица очередь за автовокзал»
Теги: Донбасс, блокпост, очереди, ОРДО
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