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В «ДНР» рассказали, почему жители все чаще меняют имена и фамилии
В «ДНР» с начала 2019 года уже 59 человек сменили имя/фамилию, причины – разные. Об этом пишут Донецкие новости.
В «республике» процесс смены имени или фамилии занимает около 3-4 месяцев, если изначально имеется лишь паспорт Украины или любого другого государства. «Сперва необходимо получить паспорт ДНР со старыми паспортными данными, а затем подать документы вновь», – говорится в материале.
Наиболее прозаичная причина таких действий – случайные ошибки при первичной регистрации ребенка в ЗАГСе. Но при достижении возраста, когда нужно получать паспорт (14/16 лет), подросток может столкнуться с проблемой: ему придется доказывать родство со своими собственными родителями.
Такая история произошла у Глеба. «Когда я родился, моим родителям, как и полагается, выдали свидетельство о рождении. Так как я был первым ребенком, для родителей эта процедура была в новинку, а поэтому они целиком и полностью надеялись на ответственность и профессионализм регистратора. Было это еще при Украине, и оказалось, что у сотрудника, который занимался моими документами, были очень слабые знания о правилах перевода имен собственных с русского языка на украинский. В результате чего меня, Любичева Глеба, на украинском языке записали так же, как если бы писали на русском. В результате звучало – "Любычэв Глэб". И никто не понял подвоха до тех пор, пока мне не исполнилось 16 лет и не пришла пора получать паспорт. Трудность заключалась в том, что фамилия моих родителей — Любічеви – с моей не совпадала и юридически они мне таковыми не являлись. То есть по законодательству Украины я не являлся сыном своих собственных мамы и папы, и нам реально пришлось через суд доказывать свое родство. Единственный выход из данной ситуации – мне необходимо было поменять фамилию на "правильную", что заняло немало времени и сил», – рассказал он, добавив, что после сразу получил «паспорт ДНР».
Еще одна причина – человеку просто не нравится его фамилия. «В детстве у меня была фамилия Лысенко, из-за которой все одноклассники называли меня Лысый. Естественно, меня это очень задевало, плюс это была фамилия отца, который ушел от нас, когда я был совсем маленький. Как только мне исполнилось 16 лет, я принял решение взять фамилию отчима, а родители меня в этом поддержали. Конечно, старые знакомые так и называют меня Лысый по привычке, но с новыми знакомствами уже проще», – рассказал Александр.
А вот Елизавета с детства захотела взять фамилию своего деда. Он был чистокровный еврей, участник Второй мировой войны, получил в свое время много наград. У дедушки родились только дочери, из-за чего фамилия могла бы кануть в Лету. «Мне очень хотелось сохранить фамилию достойного человека. Он сражался за то, чтобы мы жили, и заплатил за это своим здоровьем», – поясняет она.
Уже через месяц после того, как ей исполнилось 18 лет, Елизавета получила паспорт с новой фамилией – из Ткаченко она стала Фридлянд.
В «минюсте ДНР» отметили, что право на перемену имени / фамилии зависит, прежде всего, от возраста:
лицо, которое достигло 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя;
14-летний имеет право изменить свою фамилию /имя с согласия родителей (одного из родителей), попечителя.
Заявление о перемене имени, поданное в ЗАГС, рассматривается в 3-месячный срок. При наличии уважительной причины этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.
В случае внесения изменений выдаются повторные свидетельства о рождении, прежние – аннулируются и уничтожаются.
Теги: Донбасс, имя, фамилия, изменение, ДНР
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