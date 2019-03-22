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В Горловке боевики «ДНР» не смогли обустроить позиции возле домов – траншеи затопило
Во временно оккупированной Горловке произошел инцидент, имеющий почти мистический характер. Боевики «ДНР» начали обустраивать позиции перед жилыми домами, но технику начало заливать водой! Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке решили обустроить боевые позиции в Никитовском районе прямо перед жилыми домами. Жители пытались прогнать боевиков сами, но их усилия оказались тщетны. Обратившись к оккупационному «мэру» города, жители получили грубый отказ – «мэр» сказал, что не имеет никакого отношения к «военным».
Боевики же, в ответ на протесты жителей, усилили работы по оборудованию позиций. Но дальше ситуация приобрела почти мистический оборот – позиции и технику начало заливать водой! Боевики вынуждены были убраться.
Впрочем, кроме мистического – событию есть вполне реальное пояснение происшедшему. Позицию боевики хотели устроить в балке, т.е. в низине. Кроме того, неоднократно сообщалось о сильном поднятии уровня грунтовых и шахтных вод.
Печально, что сегодня же ночью боевики попытались выместить свою ярость на мирных жителях – почти всю ночь город содрогался от артиллерийских залпов.
Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:
«#Горловка по сообщениям жителей пос. Никитовка на ул. Кондратенко №76, возле этого дома 18.03.19г. в 10:00 на глазах у мирных жителей, три боевика днр начали устанавливать минометный расчет. На вечернем митинге, боевиков прогнали! Только армия сатаны способна прикрываться детьми!»,
«#Горловка история с установкой минометного расчета в пос. Никитовка по ул. Кондратенко №76, 18.03.19г. не получила конца! 19.03.19 утром жители обратились к меру Приходько, тот ответил, что я к «армии» отношения не имею обращайтесь к командованию! Ситуация на поселке напряженная!»,
«#Горловка 20.03.19 с 12.00 дня несмотря на жалобы местных жителей в пос. Никитовка по ул. Кондратенко, в балке возле дома 76, в центре жилого квартала, прячась за спинами детей, стариков, женщин армия днр производит установку позиций! В балке работает техника боевиков»,
«Знакомый говорит что Никитовка гудит из за новых позиций орков в балке по Кондратенко в районе ещё пока жилых домов, прходько клянут на чем свет стоит, уж кто а тамошние знают чем всё это заканчивается и теперь переживают чтобы орки по домам не пальнули в отместку за бунт»,
«Несознательный какой народец Горловке — а как же «этажнишимальчики онинасзащещеют»? В этом ведь любой в…н уверен. Правда, до той поры, пока у него под окнами орки позицию не оборудуют»,
«Так что, история, что на днях местные выгоняли орков с позиций возле домов действительно была? Против автоматов не побунтуешь, а тут видимо, терпець урвався»,
«Выгоняли и жаловались но кто их выгонет, орки уже окопались и обустроили позиции. Ну итог для мирных предсказуем, для рашки картинка, для прихода новости и опросы в его телеграмм канал. Все как обычно мерзко и подло»,
«#Донецк чем отличается армия боевиков «днр» от армии Украины? В Бахмуте (Артемовск) нет ни одной боевой позиции в городе! А в #Горловка боевики «днр» всегда устанавливают боевые позиции возле, школ, больниц, детских садов, мирных кварталов! Прячась за населением, за стариками!»,
«#Горловка Господь Бог, услышал мольбы о помощи, жителей пос. Никитовка и не дал установить боевые позиции «днр», армии сатаны, в балке возле дома 76 по ул. Кондратенко, при проведении экскаваторных работ в балке, из земли пошла вода и начала топить технику! Слава Иисусу Христу!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, вода, ДНР, боевики, траншея, позиции
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