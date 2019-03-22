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«В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО

22.03.2019 11:59
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«В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО

На сегодняшний день в Украине нет пророссийской политэлиты, что несет определенные проблемы для будущего неподконтрольных украинскому правительству территорий и отношений с РФ. Об этом заявил экс-главарь батальона «Восток» Александр Ходаковский в интервью российским изданиям, пишет ДонПресс.
По его словам, украинская политэлита вся «исключительно прозападная» и лишь часть политиков «могут заигрывать с Россией только для того, чтобы получить от нее преференции при торговле углеводородами, при выстраивании каких-то бизнесовых схем». Также, Ходаковский отметил:
«Взять, например, такие фамилии как Фирташ, Левочкин… В той или иной степени они ориентированы на Россию, потому что их базовые производства, их способы зарабатывания денег связаны с Россией. И, конечно, они стараются продемонстрировать лояльность в отношении России, чтобы потом получить от нее какие-то дивиденды. Однако эти люди на деле заинтересованы держаться на максимальной дистанции от Москвы, потому что они хотят опять сыграть в эту игру — «между Западом и Россией».
При этом он уточнил, что такие политики якобы опасны и для ОРДЛО и для России, так как неясно, чего от них ожидать:
«Люди, которые провозглашают эти постулаты, гораздо опаснее откровенной партии войны. От нее мы знаем, чего ожидать, а эти вкрадчивые, лукавые политики добиваются доверия, но задача у них та же самая — завоевать Донбасс. Только они предлагают ее добиться экономико-политическими методами. Их цель — вернуть его в орбиту Украины, переформатировать его под украинские настроения вплоть до того, чтобы изменить нашу трактовку последних пяти лет истории».



Теги: политика, Россия, Донбасс, прогноз, Ходаковский, ОРДЛО
 
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