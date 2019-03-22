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ВСУ громят российских боевиков по всему фронту - молниеносные удары украинской армии уничтожают живую силу и бронетехнику
21 марта боевикам удалось убить одного украинского солдата, в ответ погибло трое боевиков, еще шестеро оказались в больнице. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее в районе Авдеевки произошел подрыв машины военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате которого погиб один защитник, двое были ранены. В ВСУ отметили, что огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника. Отмечается, что боевики атаковали украинские силы в семи разных районах и применили орудия, которые запрещены минскими договоренностями. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов украинских позиций. Также под обстрелы попали позиции в районе Хутора Вольный, Золотое-4, Южное, Крымское и Станицы Луганской. В результате обстрелов был убит один военный, еще один был ранен уже 22 марта. Оккупанты потеряли троих боевиков, еще шестеро были сильно ранены.
Минус девять боевиков за сутки и разбитая техника: ВСУ оглушили оккупантов РФ "ответкой" за смертельные потери. "Укроборонпром" показал в Интернете видео стрельб и поражения цели новым беспилотником украинской армии Bayraktar TB2, который был закуплен у Турции и станет мощным подспорьем в боях против боевиков "Л/ДНР" и российской армии в случае начала новой агрессии на Донбассе.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, фронт
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