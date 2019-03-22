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Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении

22.03.2019 07:22
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Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении

Стало известно о том, что в скором времени на оккупированных территориях Украины начнут выдавать российские паспорта. Информацию предоставляет Telegram-канал WG, ссылаясь на свои источники в Народном Совете "ДНР", а также их силовые структуры непризнанной республики, передает "Диалог.UA".
Следуя предварительным данным, процедуру выдачи начнут в апреле 2019 года. Первыми паспорта Российской Федерации получат государственные служащие "ДНР" и граждане пенсионного возраста. Как сообщается, эти действия проходят в рамках проекта упрощенной системы получения гражданства для соотечественников. Данный проект разработал и одобрил президент России Владимир Путин в 2018 году.
На сегодняшний день в "ЛНР" и "ДНР" было завезено примерно полмиллиона бланков. При этом отмечается, что идет ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных, как это было в случае Абхазии и РЮО – точно неизвестно.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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