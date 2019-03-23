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Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются на то, что их постоянно принуждают к участию в митингах и других событиях, инициированных местными «властями».
Об этом в социальных сетях пишут работники бюджетных организаций, передает donpress.com.
По их словам, принудительное участие в митингах, подписка на местные СМИ, участие в субботниках стали нормой для бюджетников. Их заставляют выходить на любые мероприятия, выгодные «власти», под расписку. Отказ чреват увольнением.
«На митинг 31 марта в приказном порядке, вплоть до увольнения. Такого явного скотства еще не было», — возмущаются, в частности, местны жители.
Речь идет о митинге 31 марта против выборов президента Украины.
«Я работаю в городской администрации. Вот скажите, почему я должна подписываться на газеты, которые мне не нужны, участвовать в массовых мероприятиях по принуждению, приходить на этии долбанные субботники в свой законный выходной», — возмущается еще одна местная жительница.
При этом она подчеркивает: принудительные выходы никак не оплачиваются, а зарплата остается на мизерном уровне.
«Субботники задрали! От газет с трудом отказалась. На этих мероприятиях заставляют еще довольное лицо делать. Типа вот у нас какая республика 5-й год не сдается!!» — добавил другой автор.
«Не ходить? Травля! И никто не поддержит. Ибо мнение у них есть, но высказать они его боятся», — также пишут участники обсуждений.
Теги: Донбасс, Донецкая область, люди, зарплата, митинг, субботник, участие, бюджетники, соцсети, жалобы
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