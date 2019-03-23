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Боевики «ДНР» проводят «учения со стрельбой» в запрещенных местах
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области проводят «учения со стрельбой» в запрещенных местах, а боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ посещать временно неконтролируемые приграничные населенные пункты.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
«Вооруженный член вооруженных формирований на блокпосте, расположенном к северу от н. п. Старопетровское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Донецка), не пропустил патруль Миссии, сославшись на отсутствие «безопасности» в связи с проведением учений с боевой стрельбой в том районе. Пребывая там, наблюдатели слышали и видели нарушения режима прекращения огня, по оценке, в связи с проведением учений с боевой стрельбой в нарушение решения Трехсторонней контактной группы от марта 2016 года, запрещающего проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности, как это предусмотрено в Дополнении к Комплексу мер».
«На железнодорожной станции «Красная Могила» в н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) двое вооруженных членов вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район, поскольку данное посещение не было заранее согласовано с их командованием.
В пункте пропуска на границе в Вознесеновке член вооруженных формирований сказал СММ покинуть этот район».
Теги: Донбасс, стрельба, граница, учения, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, пункт пропуска
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