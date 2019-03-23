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«Халявный сыр»: Ходаковский изменил мнение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО
Экс-главарь подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский разочарован фактом встречи кандидата в президенты Украины Юрия Бойко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает donpress.com.
Он возмущен тем, что Кремль «лишил права голоса республики» и считает, что даже выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО не изменит ситуацию:
«Мы все равно в этих процессах не участвуем. Если поначалу наше слово еще что-то значило, то теперь оно истончилось до комариного писка и кроме легкого раздражения ничего не вызывает. А паспорта, которые планируют выдавать, о чем я писал не так давно, сделают ситуацию еще интереснее: став гражданами России, получившие паспорта уже не смогут позиционировать себя представителями отдельного субъекта — их положение поменяется: они будут россиянами, компактно проживающими за пределами России на территории с неопределенным статусом, и населенной в большинстве своем украинцами по паспортам».
По мнению Ходаковского, наличие паспортов не даст жителям «республики» никаких прав:
«Я всецело ЗА выдачу паспортов, но халявный сыр, как вы знаете, только в мышеловке. Без решения главного вопроса — присоединения территорий, — выдача паспортов отдельной категории будет даже не полумерой. Но что гадать — посмотрим, ждать осталось не долго. А местами еще и поучаствуем, потому что война — это то, что у нас как раз никто не отнимет. Хоть какая-то „стабильность“».
Теги: Россия, Донбасс, война, Медведев, паспорт, выборы президента, соцсети, Ходаковский, Бойко, ОРДЛО, НВФ
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