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«Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов
Военный корреспондент Семен Пегов подтвердил озвученную ранее информацию о массовой выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО. Слова подтверждения прозвучали в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут».
По словам Семена, эта информация «точно подтверждена» по меньшей мере десятью источниками, передает donpress.com.
«Это источники из разных структур — это „чиновники ДНР“, „силовики ДНР“, а также чиновники с нашей стороны границы — представители силовых и административных структур РФ, имеющих отношение к этой процедуре», — сказал Пегов.
Он также сообщил, что часть из партии паспортов уже прибыла в «ДНР». В первую очередь «документы» получат представители «госструктур», силовых структур, а затем обычные граждане.
По словам Пегова, эту информацию в первую очередь должны подтвердить представители российской власти.
«Правильнее было бы ждать подтверждения этой информации с российской стороны, потому что это не „ДНР“ начинает раздавать свои паспорта в Ростовской области, а наоборот», — считает военкор.
Теги: Россия, Донбасс, граница, гражданство, паспорт, ДНР, ОРДЛО
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