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Архив - Донецкая область

Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой

23.03.2019 17:52
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Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой

Представители 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выложили в Сеть фото эвакуации боевой разведывательной машины (БМР), подорвавшейся 20 марта в районе Авдеевки.

Напомним, что во время подрыва оборвалась жизнь 34-летнего Сергея Валаха из Днепра (позывной «Борода»), двое других членов экипажа получили ожоги различной степени тяжести, передает avdeevka.city.

А 21 марта в бою от вражеской пули погиб солдат 93 ОМБр Максим Сырин.

Подробно о том, какими были погибшие воины, можно узнать из репортажа ТСН, ссылку на который бригада, понесшая потери, дала на своей странице в Фейсбуке.

22 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, вновь есть невосполнимые потери.



Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, фото, гибель, потери, ВСУ, бронетехника
 
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