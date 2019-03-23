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Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"
Давно не работающие магазины и с опущенными роллетами, выбитые окна квартир, из которых ветер выдувает занавески, и от этого впечатление – еще более жуткое.
Сейчас такой вид у бульвара Шевченко – это одна из центральных улиц Горловки. Фото показал в Twitter блогер @ZliyShubin. За пять лет жизни "под Россией" Горловка, имевшая до войны 125 тыс. населения, превратилась в каменную пустыню, передает "Диалог.UA".
Оставшиеся в городе жители пишут, что для коммунальщиков наиболее серьезная проблема– пустующие квартиры с разбитыми окнами, где в отопительный сезон теплоноситель может замерзнуть, а это – катастрофа для всего дома. Зимой дворники просто забивали разбитые окна, чтоб хоть как-то сохранить в квартирах приемлемую температуру.
Город, бывший одним из наиболее преуспевающих и зажиточных в Донецкой области, практически вымер. Такое можно увидеть сейчас в практически каждом из городов на оккупированной части Донбасса. Особенно страдают небольшие населенные пункты, жители которых работали в распложенных поблизости более крупных городах или на шахтах.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, магазин, квартиры, отопление, катастрофа, окна
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