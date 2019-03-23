Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"

23.03.2019 09:49

Давно не работающие магазины и с опущенными роллетами, выбитые окна квартир, из которых ветер выдувает занавески, и от этого впечатление – еще более жуткое.

Сейчас такой вид у бульвара Шевченко – это одна из центральных улиц Горловки. Фото показал в Twitter блогер @ZliyShubin. За пять лет жизни "под Россией" Горловка, имевшая до войны 125 тыс. населения, превратилась в каменную пустыню, передает "Диалог.UA".

Оставшиеся в городе жители пишут, что для коммунальщиков наиболее серьезная проблема– пустующие квартиры с разбитыми окнами, где в отопительный сезон теплоноситель может замерзнуть, а это – катастрофа для всего дома. Зимой дворники просто забивали разбитые окна, чтоб хоть как-то сохранить в квартирах приемлемую температуру.

Город, бывший одним из наиболее преуспевающих и зажиточных в Донецкой области, практически вымер. Такое можно увидеть сейчас в практически каждом из городов на оккупированной части Донбасса. Особенно страдают небольшие населенные пункты, жители которых работали в распложенных поблизости более крупных городах или на шахтах.