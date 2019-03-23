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На станции «Красная Могила» замечено более 100 товарных вагонов с неизвестным грузом
23.03.2019 14:48
На временно оккупированной станции «Красная Могила» поблизости от Вознесеновки зафиксированы более 100 товарных вагонов с неизвестным грузом.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Пребывая на железнодорожной станции «Красная Могила» рядом с Вознесеновкой наблюдатели видели как минимум 100 стоявших вагонов, однако их содержимое рассмотреть не удалось».
Теги: Донбасс, Донецкая область, железная дорога, вагон, ОБСЕ, грузы, станция
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