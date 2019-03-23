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«Ого! Ничего себе грохот»: дончане сообщают о звуках боя
23.03.2019 22:31
Жители Донецка слушают звуки боя.
Люди сообщают о характерных звуках артиллерии, минометов и стрелкового оружия в соцсети Twitter, передает donpress.com.
«ЯБП [Ясиноватский блокпост] внезапно расшумелся. Частые бахи»,
«Донецьк. 18:46 [по Киеву] Спартак, Невелике полювання на НЛО»,
«Только что выстрел из миномета из района Путиловки. Донецк»,
«Донецк 18:53 [по Киеву] Гвардейка, Пастуховка громко слушаем. Гвардейка Бутовка совсем не тихо, тяжелое интенсивно сторона АП — Апз [Авдеевская промзона] - ЯБП. 15-й громко»,
«Звуки войны на севере 20.00 [местное время]»,
«При зачинених вікнах чути. Дідько б їх по печінках грюкав! Ого! Нічого собі гуркіт!»
«Донецьк. 19:05 [по Киеву] пішла арта на півночі»,
«20.07 Пошли на второй заход. Теперь со стрелкотней».
Теги: Донбасс, война, звук, стрельба, бой, Донецк, артиллерия, миномет, соцсети
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