Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта

23.03.2019 11:49

Российско-оккупационные войска получили достойных ответ на каждый обстрел позиций ВС Украины на захваченных территориях Донбасса.

В штабе ООС сообщили, что террористы "Л/ДНР" дважды атаковали украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что оккупанты РФ обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов вблизи села Водяное, а также из снайперского оружия в районе населенного пункта Новомихайловка. Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник провел четыре обстрела. Армия РФ дважды била из минометов калибра 120 мм и 82-го калибра вблизи села Новоалександровка и в районе населенного пункта Новозвановка. Также позиции ВСУ пострадали от ударов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около поселка Золотое-1.