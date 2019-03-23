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Архив - Донецкая область

«Опыт войны» за 11 000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины

23.03.2019 15:30
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«Опыт войны» за 11&#8201;000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины

Крупнейший сайт о путешествиях TripAdvisor разместил предложение об экскурсии на восток Украины «Донбасс Тур: опыт войны 1 день».

Такой информацией поделился в Facebook журналист из Луганска Евгений Спирин, передает donpress.com.

Сообщается, что все желающие почти за 11 000 гривен смогут посетить окрестности Славянска, где получат «опыт войны»:

Видеть разрушенные здания, больницы и школы;
Поговорить с местными жителями, которые были свидетелями взрывов;
Посетить активные бомбоубежища;
Пройти через украинские военные контрольно-пропускные пункты.
Кроме того туристы смогут побывать на местном ремесленном рынке и приобрести сувениры в виде керамического автомата Калашникова и гранаты, а также сделать фото на память в шлеме и бронежилете.

Автор публикации сообщает, что в качестве бонусов предлагается кондиционер в машине, бутилированная вода, и блюда кухни Донбасса.



Теги: Донбасс, Луганск, война, экскурсия, Славянск, тур, сувенир, разрушения, туристы, взрывы, КПП, соцсети
 
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