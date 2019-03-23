Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет

23.03.2019 17:32

Жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не следует особо обольщаться, слыша обещания "вот-вот" раздать им паспорта России.

Как пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий, такие обещания стали обычной практикой и для Кремля, и для оккупационных "властей" "ДНР/ЛНР", к которой прибегают при каждом ухудшении социально-экономической ситуации на оккупированных территориях, передает "Диалог.UA".

Но все это – не более чем отвлекающий маневр с целью заставить людей верить в "светлое будущее". "Задайте себе вопрос и постарайтесь ответить честно: лично вы можете помешать РФ раздать паспорта на оккупированных? Я не могу. Но это не повод истерить, ведь точно так же я не могу заставить прекратить Кремль финансировать территориальные недоразумения. Все, что я могу лично — это не опускать руки и бороться каждый день, через "не могу" и "хай сын порошенкояценюкамуженко воюет". Мы валим империю, как никак, поэтому легко не будет. Нравится нам или нет, кацапов тупо больше и шапками мы закидать их не можем. Также мы не можем опускать руки, этого нам мертвые не простят", - пишет блогер. "Интересная особенность: тема с возможной паспортизацией жителей оккупированных поднимается последние 5 лет, причем именно тогда, когда все плохо с финансированием и социалкой на неподконтрольных Украине территориях + когда недовольство среди обычных жителей достигает апогея. Согласитесь, не в первый раз вате водят половым органом по губам и обещают как не признать, то дать паспорта РФ. Но воз все там же",- добавляет дончанин. Да и раздача российских паспортов на оккупированной части Донбасса фактически уже началась. Документы о российском гражданстве наверняка имеют ТОП-"чиновники" оккупационных "администраций" и "высокопоставленные" полевые командиры незаконных вооруженных бандформирований террористов. Кто-то получил российский паспорт за взятку, кто-то – за "заслуги" и чтоб при деоккупации смог сбежать и не стать обвиняемым и заодно свидетелем обвинения в Гааге. Но вот массовой раздачи "книжечек с орлом" вряд ли стоит ждать? Почему? Причин – несколько. Главная: массовая раздача российских паспортов – это официальное признание Россией оккупации части восточных областей Украины. Что неминуемо повлечет за собой новые международные санкции – куда более жесткие, чем те, что уже наложены. Следствием этого будут огромные убытки российских олигархов, которые, случись такое, сделают все, чтобы дни Путина были сочтены. И в Кремле это прекрасно понимают. "Бизнес в РФ, думаю, офигеет: санкции + новые налоги ради щенячьего визга недорусских полух**лов — это как минимум мысли об уходе в тень или о закрытии предприятия, поэтому сократятся налоговые поступления от бизнеса в бюджет РФ. Ну или придется включать печатный станок, чтобы закрыть дыры в бюджете. Как не крути, везде попадалово", - рассказывает Фашик Донецкий. "Раздав паспорта РФ, Кремль официально признается в оккупации части Украины. Это Гаага и международные иски, которые придется оплачивать населению РФ даже после смерти Путина или его свержения. Оплачивать будут все, особенно большой бизнес типа "Газпрома". И никакие юристы не спасут, ибо спрашивать будут со всей РФ, как это было в Германии. Понимают ли это миллиардеры РФ? Вероятно, что понимают, иначе бы они не стали миллиардерами. Также они понимают, что математически дешевле травануть дедушку ботоксом, чем потом расплачиваться за весь этот цирк с конями",- пишет Фашик Донецкий. Также появление новых граждан РФ – это дополнительные социальные обязательства для этого государства и дополнительные расходы из бюджета на зарплаты, пенсии, пособия, финансирование инфраструктуры. В переживающей далеко не лучшие времена России на это вряд ли пойдут. Немалую опасность представляют также донецкие и луганские колаборанты, которые наверняка воспользуются возможностью легально перебраться в РФ с награбленным на родине. Наверняка часть этих людей вольется в российское криминальное сообщество: пять лет беспредела их так развратили, что на другое они вряд ли способны. Они будут бороться за сферы влияния, в том числе – и с кавказскими группировками. Новый виток криминальных войн, еще и с этнической составляющей может вообще добить Россию. Неминуем и приток трудовых мигрантов из ОРДЛО, который непременно "обвалит" российские рынок рабочей силы и рынок недвижимости. То есть, массовая раздача российских паспортов сулит РФ множество серьезнейших проблем на всех "фронтах", потому она маловероятна. Однако, как отмечает блогер, нельзя не делать поправку на безумие "старика в Кремле", рейтинг которого стремительно снижается. И нельзя забывать о том, что при любом раскладе на оккупированных территориях нельзя прекращать борьбу за возвращение их в состав Украины. "Учитывая падение рейтинга деда, у которого белочка сожрала мозг, ожидать от Кремля можно чего угодно — РФ ничего не стоит взорвать многоэтажку в том же Ростове, обвинить в этом Правый Сектор и открыто начать войну с Украиной. Одним словом, скучно не будет. Эпилог. Держим голову холодной и не паникуем, Москва загнана в ситуацию, когда любой ее ход ошибочный и влечет последствия. Наша задача не просрать страну и увидеть падение Кремля. Работаем в обычном режиме, не опускать флаг",- резюмирует Фашик Донецкий.