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Под Новомихайловкой снайпер «ДНР» убил военного медика ВСУ
23.03.2019 13:11
В зоне ООС на Донбассе во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич.
Об этом сообщили в пресс-службе 24 ОМБр им. короля Данила, передает donpress.com.
Как сообщили военные, Владимир Маркевич был старшим боевым медиком и пребывал на наблюдательном посту переднего края линии разграничения в районе Новомихайловки. Отмечается, что он находился на самом опасном участке, так как в любой момент военнослужащим могла понадобиться его помощь.
Снайпер НВФ «ДНР» трижды выстрелил в Маркевича, при этом одна из пуль стала для медика смертельной, так как пробила защитную стенку укрытия и ранила его.
Погибший родился 5 февраля 1971 года во Львовской области в населенном пункте Роздоле. С апреля 2018 года служил в ООС.
Теги: Донбасс, гибель, снайпер, ДНР, ВСУ, медики, выстрелы, НВФ, ООС
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