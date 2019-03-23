Противник применил запрещенное вооружение: один боец ВСУ погиб, еще один — ранен

23.03.2019 12:51

За прошедшие сутки, 22 марта, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировано шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Сообщается, что противник пять применял запрещенное вооружение. За сутки из минометов калибров 120 и 82 мм было выпущено 88 мин.

Так, дважды из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны защитники Водяного. Возле поселка Новомихайловка «работал» снайпер противника. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было насчитано четыре вооруженные провокации. Дважды из минометов 120 калибра 120, а также из минометов 82 калибра неприятель обстреливал защитников Новоалександровки. Также огонь из минометов калибра 120 мм зафиксирован в районе населенного пункта Новозвановка. Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник стрелял возле поселка Золотое-1.

На все эти провокации бойцы ВСУ ответили адекватным огнем. По данным украинской разведки, 22 марта три члена НВФ были убиты и пять получили ранения.

С начала этих суток, 23 марта, обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.