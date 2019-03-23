"Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии

23.03.2019 16:48

На Донбассе, оккупированном гибридной армией РФ, неизвестные начали похищать валютных менял.

Схема используется одна и та же. "Республика" превращается в криминальное гетто, передает "Диалог.UA" со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях.

15 марта рядом с оккупированной Макеевкой без вести пропал очередной валютный меняла. Спустя несколько дней в поселке Ханженково его машина была обнаружена пустой.

Сепаратистский ресурс "Донецкий Абориген" уверяет, что это уже восьмой подобный случай за последние несколько месяцев в районе подконтрольной террористам "ДНР" Макеевки. "Это восьмой (!!!) случай пропажи обменщиков за последние несколько месяцев по тому же сценарию: уехал на личном авто, перестал выходить на связь, автомобиль найден в 10-30 километрах от места пропажи", - рассказал ресурс. Шансов на то, что похищенные мужчины живы, практически нет. Родственники требуют от властей "республики" разобраться с преступной группировкой, однако те и не думают шевелиться. Местные уже подозревают в причастности к этим преступлениям местных "силовиков". "Или сотрудники "МГБ" не способны на противодействие таких образований, или, что еще в разы хуже, сами принимают участие в этой преступной деятельности", - отметил "Донецкий Абориген".