В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении

23.03.2019 08:33

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

О том, что во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области бесследно пропадают люди сообщалось неоднократно. Боевики «ДНР» и российские оккупанты в середине дня хватают людей на людных улицах и увозят в неизвестном направлении.

Сегодня днем во временно оккупированном Донецке боевики схватили женщину и, не смотря на то, что женщина кричала, утащили её в свой микроавтобус. Кто эта женщина и что происходит – неизвестно, т.к. попытки что-либо выяснять могут закончиться плачевно. Дончане предполагают, что женщина занималась обменом валюты, а боевики в последние дни начали «охоту на менял».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Сегодня днем видел непонятную (а может печальную) картину. На Золотом кольце двое в камуфляже тащили женщину в стоящий камуфлированный микроавтобус. Она что-то кричала. Но ее туда все же запихнули, и микроавтобус уехал в сторону Ленинского пр»,

«Можешь описать женщину? Спс»,

«Нет, видел издалека»,

«Очередная меняла? Походу на них открыт сезон охоты — если так то она девятая будет».