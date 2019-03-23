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В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
О том, что во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области бесследно пропадают люди сообщалось неоднократно. Боевики «ДНР» и российские оккупанты в середине дня хватают людей на людных улицах и увозят в неизвестном направлении.
Сегодня днем во временно оккупированном Донецке боевики схватили женщину и, не смотря на то, что женщина кричала, утащили её в свой микроавтобус. Кто эта женщина и что происходит – неизвестно, т.к. попытки что-либо выяснять могут закончиться плачевно. Дончане предполагают, что женщина занималась обменом валюты, а боевики в последние дни начали «охоту на менял».
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Сегодня днем видел непонятную (а может печальную) картину. На Золотом кольце двое в камуфляже тащили женщину в стоящий камуфлированный микроавтобус. Она что-то кричала. Но ее туда все же запихнули, и микроавтобус уехал в сторону Ленинского пр»,
«Можешь описать женщину? Спс»,
«Нет, видел издалека»,
«Очередная меняла? Походу на них открыт сезон охоты — если так то она девятая будет».
Теги: Донецк, Донбасс, люди, задержание, ДНР, боевики, соцсети, без вести пропавшие
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