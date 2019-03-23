- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца08:12
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского07:51
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"07:29
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление19:23
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца
В пятницу, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин.
Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наших защитников обстреляли дважды:
из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное;
из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела:
дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка;
из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка;
из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе
- Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе и понесли потери
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери
- Сутки в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранены двое украинских бойцов
- У армии РФ десятки "200-х" и "300-х": защитники Украины сурово наказали врага за смерть бойца ВСУ - детали боя
- На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили "ответку" от ВСУ
- "Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"08:51
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца08:12
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского07:51
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"07:29
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности20:35
- "Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"08:51
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца08:12
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского07:51
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"07:29
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта21:36
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО
- Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя