- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца08:12
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского07:51
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"07:29
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление19:23
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
"Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"
Поросшее сорной травой футбольное поле, облупившаяся штукатурка на давно не используемых строениях. Стадион в городе Горловка был в не особо хорошем состоянии и до 2014 года, а оккупация его вообще добила.
Это видно по фото, размещенным в Twitter блогером Алла Українка, передает "Диалог.UA".
В комментариях, отвечая одному из пользователей, сравнившему оккупированную Горловку с Припятью, блогер пишет, что когда-то очень зажиточный город в Донецкой области действительно все больше и больше становится похожим на город-жертву атомной катастрофы.
И если город Припять превратился в то, что он представляет собой сейчас, из-за радиоактивного заражения местности, то Горловка приходит в упадок из-за заражения части Донецкой области "русским миром". Именно он выгнал с "насиженных мест" сотни тысяч жителей Донбасса, в том числе и Горловки. Именно он превращает города и поселки в декорации для съемки фильмов в жанре "постапокалипсис". Именно он превращает инфраструктуру и социально важные объекта в руины. И за всем этим стоит не только Россия, но и те, кто в 2014 году хлопал оккупантам в ладоши и громко кричал "Слава "русскому миру"". Некоторые пользователи в комментариях справедливо замечали, что горловский стадион и до оккупации был не совсем "Уэмбли", если говорить мягко. Но оккупация лишила стадион и множество подобных ему объектов даже шанса на восстановление, а уже тем более – на развитие. Ведь развитие и "русский мир" - категории, не совместимые по определению. И поддержавшие РФ жители Донбасса еще долго будут расплачиваться за предательство Украины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, Припять, стадион, руины, оккупация, футбольное поле
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки
- Городам Донецкой области обещают спортивных врачей
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками
- Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России
- Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца08:12
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского07:51
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"07:29
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности20:35
- В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией19:44
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца08:12
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского07:51
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"07:29
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта21:36
- Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО21:20
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО
- Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя