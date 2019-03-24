Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО

24.03.2019 22:20

Боевики "ДНР" планируют "освобождение" Мариуполя и Днепра, с целью чего собрались в Донецке.

В столице оккупированного Донбасса 23 марта состоялось подписание "договора" о сотрудничестве нескольких организаций боевиков, которые планируют взять сразу несколько украинских городов под свой контроль, передает dialog.ua.

Видео мероприятия было опубликовано в социальных сетях и вызвало активное обсуждение и насмешки пользователей. Руководитель так называемого "форума спасения Мариуполя" Ирина Попова на видео заявляет, что жители украинских городов страдают от жизни в Украине и вскоре будут вынуждены идти на выборы президента. При этом руководитель "организации" призвала жителей Украины отказаться от голосования на выборах, называя их "кровавым фарсом". Представитель организации по "освобождению" Днепра не остался в стороне и пообещал "освобождение" всей страны от "укрнацизма".