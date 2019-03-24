Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы

24.03.2019 13:33

Бойцы ООС нанесли визит на одну из позиций террористической "ДНР" в районе села Спартак. У оккупанта огромные потери. О мастерской спецоперации ВСУ рассказал в Twitter известный блогер под ником 1й АНТИреспубликанский, передает "Диалог.UA".

В субботу, 23 марта, украинская ДРГ устроила переполох в рядах "ДНРовцев". Бойцы ООС неожиданно заявились на позицию врага у села Спартак и перебили боевиков. Точное число ликвидированных наемников армии РФ пока неизвестно. "Среди белого дня супергерои из укроДРГ обошли минные поля, перебили боевиков в окопах, забрали оружие и ушли лунной походкой", - поделился данными блогер, ссылаясь на информированные источники.