КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину

24.03.2019 13:10

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, пишут Донецкие новости.

У нее резко ухудшилось самочувствие. Женщине оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение Донецка.

Также отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи «ДНР» обратилось 330 человек, за медицинской помощью – 12 человек.