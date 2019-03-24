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Архив - Донецкая область

КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину

24.03.2019 13:10
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КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, пишут Донецкие новости.
У нее резко ухудшилось самочувствие. Женщине оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение Донецка.
Также отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи «ДНР» обратилось 330 человек, за медицинской помощью – 12 человек.



Теги: Донбасс, Донецкая область, женщина, скорая помощь, госпитализация, КПП
 
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