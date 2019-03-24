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Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух школ на неподконтрольной территории
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали повреждения школ в Донецке и поселке Гольмовский в результате обстрелов.
Однако узнать подробности патрулю миссии не удалось – сотрудники школ не могли общаться с СММ без разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.
«В микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города) на ул. Самарской, 1, с северо-западной стороны здания функционирующей школы члены патруля Миссии увидели свежее повреждение (15-см пробоину) на высоте 30 см от земли. По оценке, повреждение нанесено огнем из крупнокалиберного пулемета», - говорится в отчете.
По словам сотрудников школы, стрельба произошла 21 марта рано утром, когда ученики находились в школе. На остальные вопросы они отказались отвечать без разрешения руководства вооруженных формирований.
«На проспекте Школьном, 13, в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели 1-см отверстие и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны функционирующей школы», - говорится в отчете.
Сотрудники школы сообщили, что повреждения возникли от попадания пули вечером 20 марта, и что в то время учеников в школе не было.
Однако наблюдателям не разрешили войти в школу. Работники школы рассказали, что боевики запретили общаться с наблюдателями или впускать их в здание школы.
21 марта в группировке «ДНР» заявили о том, что школа №116 в Петровском районе Донецка попала под обстрел. Утверждалось, что в момент обстрела в школе проходили занятия.
Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, повреждения, ДНР, боевики, обстрелы
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