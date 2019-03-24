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На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция
В прифронтовом Новгородском начала свою работу современная полицейская станция, которая будет работать круглосуточно. Таким образом, более 12 тысяч человек смогут получить необходимую помощь как можно быстрее. В Донецкой области работает 130 полицейских станций, из них 8 расположены на линии разграничения.
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области, передает zi.dn.ua.
Полицейская станция будет обслуживать шесть населенных пунктов, которые входят в состав Новгородского поселкового совета. Проект реализовала Национальная полиция в Донецкой области при поддержке Программы развития ООН, местной громады и инвесторов.
Станция находится в полностью обновленном помещении и оборудована современной техникой. На монитор дежурного была выведена информация со всех видеокамер в селе, в том числе 6 камер интеллектуального видеонаблюдения и с домов, которые получили статус безопасных. Подразделение присоединено к общей системе безопасности – Единому аналитическому сервисному центру.
«Это одна из наиболее оснащенных полицейских станций благодаря тому, что к реализации проекта присоединились громада и международные партнеры. Открытие станции даст возможность бесперебойно оказывать полицейские услуги населению», - заявил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, видеонаблюдение, ООН, услуги, Торецк, станция
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