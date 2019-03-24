""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"

24.03.2019 20:52

Известный украинский журналист, уроженец Донбасса, заявил, что на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения сторон сложилась ужасающая ситуация. Тяжелей всего приходится жителям оккупированной части Луганщины.

Блогер Денис Казанский заявил о фактическом срыве со стороны пророссийских террористов открытия пункта пропуска в "Золотом" Луганской области, хотя украинская сторона давно планировала этот шаг и даже успела заявить о старте его работы. Об этом сообщает "Диалог.UA".

При этом в самой "ЛНР" не стали отмалчиваться, а сделали по этому поводу "официальное заявление". Леонид Пасечник выступил по местным телеканалам, где уверяет, что отказ в открытии пункта пропуска со стороны "руководства республики" вызван исключительно заботой о безопасности граждан, и добавил, "Золотое", возможно, и откроют, но только после согласования между Луганском и Киевом на минских переговорах. Таким образом, единственным КПВВ на участке линии соприкосновения, подконтрольном ЛНР, останется КПВВ в Станице-Луганской, а террористы создавать другие аналогичные участки не намерены.

"Ситуация бесчеловечна и унизительна. При этом создана она абсолютно искусственно. Сколько украинская сторона не пыталась открыть второй КПВВ, ЛНРовцы эти попытки блокируют, обрекая людей на бессмысленные мучения", - уверен Денис Казанский. Напомним, пункт пропуска "Золотое" украинская сторона открыла 24 марта, однако, без "благословения" боевиков, ему не суждено полноценно начать работу.