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Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса
Горловские предприниматели продают свой бизнес. Несколько объявлений разного рода собрал ДонПресс.
Сообщается, что на продажу выставлено кафе быстрого питания, расположенное на площади Победы. Заведение, которое было отремонтировано в 2014 году, продается вместе с мебелью и техникой. Хозяин также рассмотрит возможность обмена собственности на автомобиль или недвижимость, находящуюся на подконтрольной Украине территории (изобр. 1,2).
«Примыкает зона отдыха и остановочный комплекс с киоском 11 кв. м. и земельный отвод — 77 кв. м», — сказано в объявлении.
Желающие могут приобрести за 3750 долларов США готовый бизнес — птицефабрику, расположенную в Никитовском районе Горловки. Владелец гарантирует быструю окупаемость и прибыль при грамотном подходе, и готов поделиться профессиональными секретами (изобр. 3,4).
«3 комнаты для птиц, которые можно поделить + 3-х этажный вольер для выращивания молодняка. Есть комната для хранения корма с подвалом, крупорушка. Птичник теплый, зимой можно не отапливать. Но есть рабочая печка (дрова-уголь). Инкубатор на 400 крупных куриных яиц (или же помещается 1200 шт. перепелиных). Новые ниппельные поилки — 20 комплектов», — сообщает предприниматель и добавляет, что на участке есть также различные плодовые деревья, несколько сортов винограда, созданы все условия для ведения хозяйства.
Также в Никитовском районе хотят обменять на авто небольшой магазинчик, расположенный в жилом доме (изобр. 5). На центральном рынке за 2000 долларов срочно продают действующую чебуречную.
В Центрально-Городском районе, возле Кировского рынка и школы № 14, выставлено на продажу помещение под бизнес площадью 37 кв. м (изобр. 6,7).
По данным ресурса, на сегодня в неподконтрольной Горловке работают всего 5 предприятий — «Горловский мясокомбинат», «Никитовский хлеб», «Твой производитель» (Горловский молокозавод), «Новейшие пищевые технологии», специализирующееся на полуфабрикатах и ФЛП Шеленкова С. С — производство кондитерских изделий.
Градообразующее предприятие города — знаменитый Концерн «Стирол» — переведен в режим простоя после многочисленных попыток представителей «ДНР» запустить возобновить химическое производство.
Теги: Донбасс, Горловка, бизнес, авто, предприниматели
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