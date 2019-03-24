Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса

24.03.2019 14:56

Горловские предприниматели продают свой бизнес. Несколько объявлений разного рода собрал ДонПресс.

Сообщается, что на продажу выставлено кафе быстрого питания, расположенное на площади Победы. Заведение, которое было отремонтировано в 2014 году, продается вместе с мебелью и техникой. Хозяин также рассмотрит возможность обмена собственности на автомобиль или недвижимость, находящуюся на подконтрольной Украине территории (изобр. 1,2).

«Примыкает зона отдыха и остановочный комплекс с киоском 11 кв. м. и земельный отвод — 77 кв. м», — сказано в объявлении.

Желающие могут приобрести за 3750 долларов США готовый бизнес — птицефабрику, расположенную в Никитовском районе Горловки. Владелец гарантирует быструю окупаемость и прибыль при грамотном подходе, и готов поделиться профессиональными секретами (изобр. 3,4).

«3 комнаты для птиц, которые можно поделить + 3-х этажный вольер для выращивания молодняка. Есть комната для хранения корма с подвалом, крупорушка. Птичник теплый, зимой можно не отапливать. Но есть рабочая печка (дрова-уголь). Инкубатор на 400 крупных куриных яиц (или же помещается 1200 шт. перепелиных). Новые ниппельные поилки — 20 комплектов», — сообщает предприниматель и добавляет, что на участке есть также различные плодовые деревья, несколько сортов винограда, созданы все условия для ведения хозяйства.

Также в Никитовском районе хотят обменять на авто небольшой магазинчик, расположенный в жилом доме (изобр. 5). На центральном рынке за 2000 долларов срочно продают действующую чебуречную.

В Центрально-Городском районе, возле Кировского рынка и школы № 14, выставлено на продажу помещение под бизнес площадью 37 кв. м (изобр. 6,7).

По данным ресурса, на сегодня в неподконтрольной Горловке работают всего 5 предприятий — «Горловский мясокомбинат», «Никитовский хлеб», «Твой производитель» (Горловский молокозавод), «Новейшие пищевые технологии», специализирующееся на полуфабрикатах и ФЛП Шеленкова С. С — производство кондитерских изделий.

Градообразующее предприятие города — знаменитый Концерн «Стирол» — переведен в режим простоя после многочисленных попыток представителей «ДНР» запустить возобновить химическое производство.