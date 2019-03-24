- Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ 09:58
- Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах09:40
- Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО09:18
- ВСУ мощными "ответками" парализовали врага, выкатившего на фронт БМП, - у "Л/ДНР" тяжелейшие потери08:57
- Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»08:36
- Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»08:10
- Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам07:48
- У боевиков шок после ликвидации известного предателя Украины Геши: клянутся отомстить ВСУ07:29
- «Ого! Ничего себе грохот»: дончане сообщают о звуках боя 22:31
- ДТП в Донецке: Чудом не погибли пешеходы21:58
Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах
Трагедия в зоне военного конфликта унесла жизнь молодого, полного сил и планов мужчины: сына потеряли родители, 15-летний подросток лишился отца, а вскоре на свет должен появиться еще один ребенок Сергея, которого ему увидеть уже не суждено.
В Сети показали фото эвакуации изуродованной взрывом боевой разведывательной машины, в которой 20 марта на Донбассе погиб боец 93-й ОМБр ВСУ Сергей Валах, сообщает "Диалог.UA".
Кадры последствий произошедшей накануне трагедии опубликованы на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.
Боевая машина наехала на противотанковую мину, прогремел мощный взрыв, в результате которого БМП превратилась в груду метала. Больше всего пострадала левая часть военного транспортного средства. Внутри находилось трое членов экипажа, двоих из которых с тяжелейшими ожогами экстренно отправили в военный госпиталь Днепра. Один боец Сергей Валах (позывной "Борода") не выжил.
Бойцу было всего 34 года, три из которых он посвятил воинской службе. Боевые побратимы глубоко скорбят о потере товарища и не могут поверить, что Сергея больше нет среди живых.
Теги: Донбасс, трагедия, взрыв, фото, мина, потеря, ВСУ, БМП, соцсети
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ
- От взрыва погиб военный в Бердянске
- Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка
- ВСУ уничтожили российскую САУ прямым попаданием, сдетонировал боекомплект: в "ДНР" подтвердили потерю экипажа
- Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ 09:58
- Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах09:40
- Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО09:18
- ВСУ мощными "ответками" парализовали врага, выкатившего на фронт БМП, - у "Л/ДНР" тяжелейшие потери08:57
- Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»08:36
- Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»08:10
- Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам07:48
- У боевиков шок после ликвидации известного предателя Украины Геши: клянутся отомстить ВСУ07:29
- «Ого! Ничего себе грохот»: дончане сообщают о звуках боя 22:31
- ДТП в Донецке: Чудом не погибли пешеходы21:58
- Украинцев торопят подписать декларации с врачами10:21
- Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ 09:58
- Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах09:40
- Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО09:18
- ВСУ мощными "ответками" парализовали врага, выкатившего на фронт БМП, - у "Л/ДНР" тяжелейшие потери08:57
- Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»08:36
- Гороскоп на 24 марта: Козерогам нельзя срываться, а Скорпионам захочется все бросить08:29
- Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»08:10
- Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам07:48
- У боевиков шок после ликвидации известного предателя Украины Геши: клянутся отомстить ВСУ07:29
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО