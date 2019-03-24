Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ

24.03.2019 09:58

За прошедшие сутки подразделения НВФ трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ дважды обстреляли украинских военных:

«Из стрелкового оружия — в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4».

В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, ответным огнем враг был жестко наказан — убиты пять членов НВФ и один ранен.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.