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Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ
За прошедшие сутки подразделения НВФ трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ дважды обстреляли украинских военных:
«Из стрелкового оружия — в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Богдановка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4».
В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, ответным огнем враг был жестко наказан — убиты пять членов НВФ и один ранен.
С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, НВФ, провокации, ООС
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