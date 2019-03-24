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Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"
24.03.2019 14:01
На Донбассе 21 марта бойцы ООС ликвидировали террориста из "казачьего полка Платова" по фамилии Волкодав.
О смерти на Донбассе опасного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Наемник Василий Волкодав простился с жизнью в минувший четверг, 21 марта, на Донбассе. На момент смерти ему было 24 года.
Об этом в соцсетях рассказали его пособники. "Погиб Вася-пулеметчик… Командир черный от горя", - жалуются террористы.
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