Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"

24.03.2019 14:01

На Донбассе 21 марта бойцы ООС ликвидировали террориста из "казачьего полка Платова" по фамилии Волкодав.

О смерти на Донбассе опасного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Наемник Василий Волкодав простился с жизнью в минувший четверг, 21 марта, на Донбассе. На момент смерти ему было 24 года.

Об этом в соцсетях рассказали его пособники. "Погиб Вася-пулеметчик… Командир черный от горя", - жалуются террористы.