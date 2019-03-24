У боевиков шок после ликвидации известного предателя Украины Геши: клянутся отомстить ВСУ

24.03.2019 07:29

Несмотря на то, что родные ликвидированного боевика живут на подконтрольной Киеву территории, оккупант все равно отправился "служить" за "Новороссию". Смерть этого предателя Украины – очередное доказательство того, что в "ДНР/ЛНР" продолжают замалчивать потери армии РФ на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

О террористе на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer. Выяснилось, что Геннадий Зубенко по кличке "Рыжий" был уничтожен еще в начале февраля 2019 года, но многие его "побратимы" и знакомые узнали об этом только в начале марта, и то из соцсетей. Террорист был ярым сторонником оккупации Донбасса, продвигал идеи "русского мира" среди своих друзей. Является фигурантом "Миротворца", любил позировать в соцсетях с оружием, которым боевики убивают украинцев в ОРДЛО.

На одной из его страниц в соцсетях был пафосный девиз, точнее цитата, взятая из репертуара группы "Кино": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь – того, чтобы ждать".

"Погиб хороший мужик", "Геши больше нет", "Это большое горе", "Ты был лучшим", "Братик, Геша, спи спокойно", "Не простим, отомстим ВСУ", - пишут сепаратисты в пабликах соцсетей по поводу смерти очередного вояки "Новороссии".