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Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»
24.03.2019 08:36
Сегодня, 24 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 220 авто.
Все КПВВ на линии разграничения начали в воскресенье работу по графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/70;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 5/30;
«Гнутово» -15/20.
Украинская сторона СЦКК сообщила, что российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным запланированное на сегодня открытие КПВВ «Золотое».
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, Золотое, СЦКК, ГПСУ
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