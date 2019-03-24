Главная / Новости / Донецкая область / В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина
Последние новости раздела
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина
24.03.2019 21:53
23 марта в Ворошиловском районе неподконтрольного Украине Донецка в 18:10 на проспекте Ильича, в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
Об этом сообщают в так называемом «МЧС ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отметили, что пострадал мужчина 1992 года рождения, которого госпитализировали в лечебное учреждение. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, мужчина, взрыв, МЧС, госпитализация, ДНР
Читайте также:
- В оккупированном Донецке возле жилой многоэтажки прогремел сильный взрыв - есть пострадавший
- В одной из многоэтажек Донецка прогремел взрыв: пострадал мужчина
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина
- Мужчина забрался на крышу девятиэтажки, а слезть не мог
- Макеевский "террорист" угрожал взорвать дом
- В садовом домике взорвался баллон с газом. Пострадал мужчина
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам22:36
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО19:51
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком