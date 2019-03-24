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ВСУ мощными "ответками" парализовали врага, выкатившего на фронт БМП, - у "Л/ДНР" тяжелейшие потери
В субботу, 23 марта, гибридная армия РФ понесла серьезнейшие потери на Донбассе. Разведка ВСУ сообщает о как минимум 5 погибших террористах.
Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
По данным штаба, в субботу, 24 марта оккупанты 3 раза атаковали позиции ООС, в частности с применением запрещенного "Минском" вооружения - БМП-1, а также противотанкового гранатомета. "Горячее" всего было под оккупированной Горловкой у населенного пункта Золотое-4. ВСУ, к счастью, не понесли потерь, но обстрелов не спустили врагу с рук. По террористам был открыт сокрушительный ответный огонь, в результате которого тот понес серьезнейшие потери. Разведка уверяет, что 23 марта были ликвидированы аж 5 боевиков "Л/ДНР", еще один получил серьезное ранение. "Ответки" ВСУ "парализовали" врага - с полуночи и до 7 утра воскресенья, 24 марта, они не высовывались.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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