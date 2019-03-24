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Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам
Оккупационные войска 23 марта на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, но поплатились за это серьезными потерями – пять боевиков уничтожены и один ранен.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было два обстрела: из стрелкового оружия в районе населенного пункта Степное и из крупнокалиберных пулеметов вблизи села Богдановка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.
В результате боев украинские военные не пострадали, а вот ответным огнем враг был жестко наказан – уничтожены пять боевиков и один ранен.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Теги: Донбасс, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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