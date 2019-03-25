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Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП
Подробности ночных обстрелов и нападений на позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта на Донбассе сообщили в пресс-центре ООС.
Штаб Операции Объединенных сил заявил о том, чем завершились атаки гибридной армии Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UА".
Зафиксировано, что незаконные вооруженные бандформирования атаковали защитников Украины в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север”. Наемники РФ обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Золотое-4.
Противник бил из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.
Более того, ударами из минометов 120-го и 82-го калибров и боевой машины пехоты боевики накрыли позиции ООС около города Попасной. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, миномет, ВСУ, БМП
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