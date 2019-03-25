Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности

25.03.2019 11:31

В интернет-пространстве появилась информация, касающаяся процесса подготовки боевиками самопровозглашенной «ДНР» провокаций в ближайшее воскресение, 31 марта, когда Украина будет выбирать президента.

В том числе, оккупанты намерены провести «акцию протеста» при участии бюджетников с оккупированных территорий Донбасса, но любопытно, что митинг должен быть … «в поддержку» Украины. Как передает replyua.net, об этом написал на своей странице в Twitter блогер, который пишет под ником 1й АНТИреспубликанский.



В том числе, его внимание привлекло сообщение в донецком паблике, авторы которого сообщили об организации боевиками митинга 31 марта в поддержку Украины. Сотрудников бюджетного предприятия из временно оккупированного Донецкая заставляют прийти 31 марта на митинг «в поддержку Украины». Более того, им пообещали выдать флаги Украины на месте.



Отмети, ранее стало известно о провокации, провести которую террористы намерены в день украинских выборов, 31 марта. Так, подконтрольные Путину боевики собирают митинг 31 марта и уже потребовали от всех бюджетников прийти на него.