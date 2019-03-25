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Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин
25.03.2019 11:16
Граждане Украины, выезжающие с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в Россию в районе КПП «Успенка», жалуются на сложную ситуацию с пропуском. Об этом они сообщают в социальных сетях.
По словам жителей Донецка, на КПП уже вторую неделю наблюдается коллапс.
«Раньше вечером на выходных быстро проезжали, сейчас бред, РФ — быстро, начиная с нейтралки — машины в 3−4 ряда», — пишут пользователи.
Как отмечают проезжающие, очереди стоят по несколько часов.
«Полтора часа стоим. Сделали очередь в 2 ряда. Сами не знают, как пропускать», — отметил очевидец.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, граница, ДНР, ОРДО
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